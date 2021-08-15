كوكل يحتفل بذكرى الــ 76لــ ميلاد الفنان الراحل ملحم بركات

2021/08/15 | 14:45 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

احتفى محرك البحث كوكل بالذكرى الـ76 لميلاد المغني والملحن اللبناني الراحل ملحم بركات، وذلك باعتباره قامة فنية كبيرة وأحد أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب.

وقام كوكل بتغيير واجهته الرئيسة الأحد ، إلى لوحة فنية بيضاوية الشكل توسطتها صورة ملحم بركات، وهو يقف أمام أداته المفضلة ا...

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