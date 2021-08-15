حركة طالبان: وجهنا جميع قواتنا بالوقوف على أبواب مدينة كابل وعدم محاولة دخولها

2021/08/15 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حركة طالبان إن جميع مقاتلي الحركة الذين دخلوا العاصمة كابل انسحبوا منها بعد توجيهات بعدم اقتحام كابل.

وذكر بيان للحركة إنها لا تريد دخول كابل بالقوة أو الحرب وإنها تفضل دخولها بسلام حيث أمرت مسلحيها بالوقوف على تخوم العاصمة كابل وعدم محاولة دخولها، وقالت طالبان إن المفاوضات جارية لضمان عملية تسليم العاصمة كابل، لكن الحكومة لم تعلق على الأمر حتى الآن.

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحركة لا تريد حالة حرب في العاصمة.



وأضاف في تغريدة عبر تويتر أن طالبان لن تمس الممتلكات والبنوك في كابل وستتخذ خطوات جادة لحمايتها حسب تعبيره.

وأشار المتحدث باسم حركة طالبان أن الحركة أمرت المقاتلين بالإحجام عن العنف في كابل، والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج.



وطلبت من النساء التوجه لأماكن آمنة.

كما دعت حركة طالبان المدنيين الأفغان للبقاء في بلدهم وألا يغادروه نتيجة الخوف، موكدة انها لا تنوي الانتقام من أحد وسيتم العفو عن كل من خدم في الحكومة أو قواتها.

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