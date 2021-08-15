2021/08/15 | 14:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية: هناك إرادة عراقية لتنفيذ الاتفاقية الصينية الا انها مكبلة بقيود أمريكية

اكد نائب رئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي , الاحد , وجود إرادة عراقية لتنفيذ الاتفاقية الصينية وإنجاز ميناء الفاو والقناة الجافة الا انها مكبلة بقيود وضغوط أمريكية.

وقال البلداوي ان ” تنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية ستنقل العراق الى مصاف الدول ذات القوة الاقتصادية الكبيرة خاصة اذا ما نجز ميناء الفاو والقناة الجافة التي سيكون العراق البداية لطريق الحرير الذي سيربط اسيا باوربا ” .

وأضاف ان ” تنفيذ الاتفاقية يواجه تحد وضغطا امريكي غم وجود الإرادة العراقية بتنفيذها الا ان الإرادة التنفيذية مكبلة بتلك الضغوط ” , مبينا ان ” الولايات المتحدة الامريكية قد احست بالخطر حين تم عقد هذه الاتفاقية , حيث سارعت بترتيب زيارة الوفد العراقي الى واشنطن ” .

وأشار البلداوي الى انه ” في حال انجازمشروع الميناء والقناة الجافة وتنفيذ جميع الاتفاقيات الصينية ستكون موارد النفط للخزينة ثانوية ” .

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