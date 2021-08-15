2021/08/15 | 14:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، الأحد، بأن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد أمنت الحماية لمفارز رفع التجاوزات.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تؤمن الحماية لمفارز رفع التجاوزات وتعتقل المخالفين المركز الخبري الوطني.

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