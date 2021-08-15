عملة الـ100 جنيه

2021/08/15 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدل جديد يثور يخص هذه المرة عملة معدنية من فئة 100 جنيه، أكد البعض أن السلطات المصرية تنوي طرحها للمرة الأولى.

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