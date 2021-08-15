صور: قائد العمليات يقود حملة لإزالة التجاوزات في الكرخ

2021/08/15 | 14:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، القبض على 6 مخالفين ضمن حملة إزالة التجاوزات في قاطع الكرخ ببغداد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 آب 2021)، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبتنسيق عالي المستوى لدعم وحماية مفارز رفع التجاوزات في دوائر البلدية، قامت كوادر بلدية الكرخ بحمله لرفع التجاوزات ضمن منطقة الرحمانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وايداع 6 منهم التوقيف".

وأضاف البيان، أنّ "الفريق الركن قائد عمليات بغداد أكّد على الاستمرار بتقديم الدعم الكامل والحماية لكوادر أمانة بغداد ودوائر البلدية لإداء واجباتهم في رفع التجاوزات عن الأملاك العامة".

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