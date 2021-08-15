2021/08/15 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تُوفي جيرد مولر، أسطورة نادي بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 75 عامًا.ونعى نادي بايرن ميونخ الألماني، عبر موقعه الإلكتروني، وفاة مولر أسطورة الفريق، والذي لعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة اسطورة كرة القدم الألماني جيرد مولر المركز الخبري الوطني.

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