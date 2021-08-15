تمهيدا لتسليم السلطة لطالبان.. استقالة الرئيس الأفغاني من منصبه

2021/08/15 | 15:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، تقديم استقالته من منصبه، فيما طالب القوات الحكومية، بضبط القانون والنظام في العاصمة كابل.

وجاء هذا الطلب في مكالمة أجراها غني اليوم الأحد، (15 آب 2021)، مع موظفي الأجهزة الأمنية بشأن ضمان أمن سكان كابل، فيما نشرت الرئاسة الأفغانية تسجيل هذا الاتصال على حسابها في منصة "تويتر".

في هذه الاثناء، تتحدث تقارير إعلامية أن غني سيقدم استقالته اليوم، على خلفية دخول مسلحي حركة طالبان إلى مشارف كابل وإطلاق محادثات بشأن تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية، منهم عدد من مستشاري غني، وصلوا إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم من البلاد.

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