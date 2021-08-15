مسؤول: اتفاق عراقي مع شركات نفطية أجنبية لحفر 131 بئراً نفطية جديدة

2021/08/15 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مسؤول بقطاع النفط العراقي أن البلاد وقعت عقوداً مع شركات نفطية أجنبية عاملة في قطاع النفط على حفر 131 بئراً نفطياً جديداً في إطار خطة العراق المستقبلية لرفع الطاقات الانتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.

وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية بوزارة النفط، باسم عبد الكريم، لصحيفة “الصباح” العراقية الصادرة اليوم الأحد إن “العراق وقع مع شركات التراخيص النفطية الأجنبية والجهد المباشر عقودا لحفر 131 بئراً نفطية جديدة واستصلاح العشرات المنتجة حالياً بالحقول النفطية المنتجة بمحافظات كركوك وبغداد والبصرة وميسان والناصرية شمال ووسط وجنوب البلاد”.

وذكر أن هذه العقود تأتي في إطار خطة طويلة الأمد لزيادة الطاقات الانتاجية للنفط الخام في العراق تصل إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.

وأوضح أن الشركات التي تم التعاقد معها لحفر الآبار النفطية هي شركة إيني الإيطالية في حقل الزبير النفطي وشركة برتش بتروليوم البريطانية في حقل غربي القرنة وشركة سينوك الصينية المشغل لحقل البزركان شرقي ميسان بالشراكة مع شركة بوهان الصينية.

وذكر المسؤول أن “شركة الحفر العراقية تقوم حالياً بتنفيذ خطة حفر 20 بئر نفطي في حقل الناصرية في منطقة الكطيعة شمالي ذي قار بمشاركة شركة وذر فورد الأمريكية لتعزيز استراتيجية تصعيد الإنتاج والطاقة التصديرية مستقبلاً واستئناف العمل في حقل الغراف شرقي ذي قار لصالح شركة بتروناس الماليزية المشغل للحقل.

وأضاف أن “شركة حفر الآبار النفطية العراقية تحظى بدعم من وزارة النفط لتطوير إمكانياتها وجعلها قادرة على استئناف المفاوضات وأعمالها مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد لتعزيز إمكانيات العراق النفطية خاصة بعد تعافي اقتصادات الدول ورفع القيود المفروضة على النشاطات العامة في العديد من الدول الصناعية”.

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