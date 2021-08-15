الداخلية تؤكد إنخفاض معدل الجريمة بنسبة 78%

2021/08/15 | 15:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنور نيوز/ بغداد عرض مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، خلال مؤتمر صحفي، نشاطات مديرية مكافحة إجرام بغداد، فيما أكد إنخفاض معدل الجريمة بنسبة 78%.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بهدف عرض نشاطات وزارة الداخلية، واطلاع الرأي العام على أهم المستحدثات على الساحة الأمنية، عقد مدير دائرة …

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