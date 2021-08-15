2021/08/15 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرةافاد مصدر محلي بمحافظة البصرة، اليوم الاحد، بقيام عمال بلدية ناحية ام قصر بتنفيذ اضراب عن العمل للمطالبة باحتساب العطل والمناسبات الرسمية ضمن ايام الاجر.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عمال بلدية ناحية ام قصر نفّذوا اليوم اضراباً عن العمل للمطالبة باحتساب العطل والمناسبات الرسمية ضمن ايام الاجر".

وأضاف أن "العمال اغلقوا الباب الرئيسي لمبنى دائرة بلدية ام قصر وهددوا باستمرار الاضراب في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم ومساواتهم بمسألة ايام الدوام مع موظفي الملاك كونهم عقود وزارية ايضاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمال بلدية أم قصر غرب البصرة يضربون عن العمل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمال بلدية أم قصر غرب البصرة يضربون عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).