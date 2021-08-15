وفاة الاسطورة الالمانية مولر

2021/08/15 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

تُوفي جيرد مولر، أسطورة نادي بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 75 عامًا.

ونعى نادي بايرن ميونخ الألماني، عبر موقعه الإلكتروني، وفاة مولر أسطورة الفريق، والذي لعب لهم 607 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلًا 565 هدفًا.

ويُعد مولر هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري الألماني بتسجيله 365 هدفًا، كما أنه أكثر اللاعبين حصدًا لجائزة هداف المسابقة، بتحقيقه إياها 7 مرات.

وتُوج مولر مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم عام 1974، وكأس الأمم الأوروبية عام 1972.

ويُعد مولر هو أكثر من سجل أهدافًا في نسخة واحدة بكأس العالم بتسجيله 10 أهداف في مونديال 1970.

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