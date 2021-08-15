"أول مولود إسرائيلي بالإمارات".. زوجة القنصل تضع طفلتها في دبي

2021/08/15 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر حساب إسرائيل في الخليج في تويتر التابع لوزارة الخارجية أن مدينة دبي شهدت أول مولود إسرائيلي على أرض الإمارات العربية المتحدة.

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