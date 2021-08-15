"فلاي دبي" تعلق رحلاتها إلى كابل

2021/08/15 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت متحدثة باسم شركة "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الأحد، ان الشركة ستعلق رحلاتها إلى كابل اعتبارا من يوم غد الاثنين، بعد أن دخلت حركة طالبان العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدثة في تصريح لوكالة "رويترز" أن "رحلة عودة من كابل إلى دبي ستنفذ اليوم الأحد وستعلق بعدها الرحلات حتى إشعار آخر".

وأعلنت "طالبان" اليوم الأحد أنها حاصرت بالكامل كابل، ونقلت "رويترز" عن مسؤول في "طالبان" قوله إن الحركة تسمح لمطار كابل بمواصلة عمله.

المصدر: "رويترز"

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