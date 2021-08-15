فنجان: إطلاق نار على مرشح لمجلس إدارة الموانئ العراقية في البصرة

2021/08/15 | 15:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن النائب فنجان الحمامي، الأحد، تعرض مرشح لمجلس إدارة شركة الموانئ العراقية لمحاولة اغتيال في محافظة البصرة.

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واستنكر الحمامي بحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 اب 2021)، "بشدة محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت عضو لجنة التجاوزات في الموانئ العراقية، والمرشح لعضوية مجلس إدارتها، التي جرت ليلة امس في مدينة المعقل بالبصرة، جراء تعرضه لإطلاق النار من دراجة بخارية يقودها ملثمون، استهدفوه بمسدساتهم وأصابوه في يده وساقه".

وقال الحمامي، إنه "أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمصاب (فاضل الأسدي) للاطمئنان على سلامته من محاولة الاغتيال الفاشلة".

وأضاف الحمامي، "إننا إذ نستنكر بشدة هذا الحادث الإجرامي".

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