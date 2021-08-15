العراق: كورونا ينهي حياة ضابط كبير

2021/08/15 | 16:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشرطة بقضاء سنجار، الأحد، عن وفاة العميد فاضل عباس جاسم مدير قسم حماية المنشآت بالقضاء جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRTعربية نسخة منه اليوم "15 اب 2021) إن العميد فاضل عباس جاسم مدير قسم حماية المنشآت "وافاه الأجل صباح اليوم إثر مضاعفات كوفيد 19 ".

وارتفع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مؤخرا بالعراق جراء تفشي متحور "دلتا".

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