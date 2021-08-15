المالية النيابية تحدد مدة بقاء سعر صرف الدولار على وضعه الحالي

2021/08/15 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، بقاء سعر الصرف على وضعه الحالي، فيما أشارت الى أن رفع سعر الصرف يهدف الى تحقيق ثلاثة عوامل رئيسة.وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي لوكالة الأنباء العراقية، ان “سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال المدة المقبلة للسنوات الخمس المقبلة على وصف أن قيمة الدينار العراقي الحقيقية …

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