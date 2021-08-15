عمليات بغداد تؤمن الحماية لمفارز رفع التجاوزات

2021/08/15 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، انها أمنت الحماية لمفارز رفع التجاوزات، فيما إعتقلت المتجاوزين.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبتنسيق عالي المستوى ودعم وحماية مفارز رفع التجاوزات في دوائر البلدية، …

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