2021/08/15 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قامت أجهزة الأمن الإيرانية بفض مظاهرة في طهران شارك فيها مئات من الأفغان المقيمين في إيران، للاحتجاج على تقدم حركة “طالبان” للسيطرة على بلادهم.وتجمع المتظاهرون أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مظاهرة لأفغان مقيمين في طهران احتجاجا على سقوط بلادهم في قبضة “طالبان” المركز الخبري الوطني.

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