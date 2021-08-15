المركزي يكشف عن قائمة أسعار السبائك والمسكوكات الذهبية

2021/08/15 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، أسعار بيع السبائك والمسكوكات الذهبية ليوم الأحد 15/8 ولغاية الخميس المقبل الموافق 19/8/2021.

وجاءت قائمة الاسعار التي نشرها البنك المركزي على موقعه الرسمي واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز" كالتالي:

1- المسكوكات.سعر مسكوكة 15 غم، 1,385,500 دينار عراقي.سعر مسكوكة 22 غم، 2,031,500 دينار عراقي.

2- السبائك.سبيكة 5 غم سعرها 433,250 دينارا عراقيا.سبيكة 10 غم سعرها 856,250 دينارا عراقيا.سبيكة 15 غم سعرها 1,287,250 دينارا عراقيا.سبيكة 20 غم سعرها 1,727,250 دينارا عراقيا.سبيكة 25 غم سعرها 2,168,500 دينار عراقي.سبيكة 50 غم سعرها 4,341,250 دينارا عراقيا.

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