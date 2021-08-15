توضيح من الصحة البرلمانية حول كارت التلقيح الجديد

2021/08/15 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت لجنة الصحة البرلمانية، اليوم الأحد، توضيحاً حول كارت لقاحات كورونا الجديد.

وقال عضو اللجنة، جواد الموسوي، في بيان صحفي، إنه “لا صحة للمعلومات المنشورة حول وجود تعليمات معقدة من وزارة الصحة لترجمة كارت اللقاحات او مراجعات متكررة لتأييد كارت اللقاح الحالي او تبديله”.

وأشار إلى أنه “سيتم اصدار كارت لقاح جديد من وزارة الصحة يكون مضمونه باللغتين العربية والانكليزية ويحتوي باركود الكتروني”.

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