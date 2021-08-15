باكستان تغلق معبراً حدودياً رئيسياً مع أفغانستان

2021/08/15 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت باكستان اليوم الأحد معبراً حدودياً رئيسياً مع أفغانستان، تاركة آلاف المسافرين عالقين على جانبي الحدود، وذلك بعد أن سيطرت طالبان على الجانب الآخر من الحدود.

وأعلن وزير الداخلية الشيخ راشد قرار إغلاق معبر تورخام شمال غرب باكستان دون تحديد موعد لإعادة فتح المعبر الحدودي.

وقال إن اتخاذ القرار جاء بعد أن أصبح الجانب الأفغاني من الحدود خاضعا لسيطرة طالبان بعد سيطرتها على مدينة جلال آباد.

وفي وقت سابق، يوم الجمعة، أعادت باكستان فتح المعبر الحدودي الحيوي من الناحية التجارية مع أفغانستان المعروف باسم شامان بعد محادثات مع مسلحي طالبان الذين يسيطرون على الجانب الآخر من الحدود.

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