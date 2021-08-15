تدخين سيجارة الكترونية واحدة لـ30 دقيقة قادر على تدمير رئتيك

2021/08/15 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

كشفت دراسة حديثة، أن تدخين سيجارة إلكترونية واحدة فقط يمكن أن يسبب تلفاً شديداً في الرئة، فضلاً عن تعرض مستخدمها لخطر الإصابة بأمراض القلب أو الأمراض العصبية.

وقال باحثون في جامعة كاليفورنيا أن التدخين الإلكتروني لمدة 30 دقيقة فقط يؤدي إلى إجهاد تأكسدي أعلى بمرتين إلى أربع مرات من المستويات الطبيعية لأشخاص لم يسبق لهم التدخين.

وأكدت نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن دورية JAMA Pediatrics أن هناك العديد من الآثار السلبية لاستخدام التدخين الإلكتروني والذي كان يشاع أنه بديل أكثر أماناً للتبغ والسجائر.

أمراض القلب والشرايين

كما اكتشف الباحثون أن المدخنين بشكل غير منتظم يمكن أن يظلوا عرضة لظروف صحية خطيرة معينة، ما قد يلعب دوراً مهماً في التسبب بأمراض معينة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والعصبية، وكذلك السرطان.

ويمكن أن يؤدي أيضاً تلف الأنسجة إلى جعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسرطان والزهايمر والسكري، وذلك من بين العديد من الحالات المحتملة الأخرى.

ويعد التدخين سبباً شائعاً للإجهاد التأكسدي وهو خلل في خلايا الأكسجين الضارة التي يمكن أن تسبب تلف الأنسجة، وبين مضادات الأكسدة المسؤولة عن محاربة الخلايا الضارة، كما ويؤدي ذلك الضرر الذي يمكن أن يحدثه للرئتين بشكل أساسي إلى الإصابة بسرطان الرئة بين المدخنين.

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