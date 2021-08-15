ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة السابع من محرم

2021/08/15 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قرر ديوان محافظة ذي قار ، تعطيل الدوام الرسمي في دوائره المحلية يوم غد الاثنين بمناسبة السابع من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام ابي الفضل العباس عليه السلام في واقعة الطف الاليمـة ./انتهى5

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