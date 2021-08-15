غرق طفلين وانقاذ ثالث في نهر دجلة بالموصل

2021/08/15 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ غرق طفلان وتم انقاذ ثالث في نهر دجلة بايسر الموصل .وقال مصدر في الشرطة النهرية للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان طفلين بعمر 12و 13 عاما غرقا خلال ممارستهما السباحة في نهر دجلة ".واضاف المصدر :" ان فرق الانقاذ تمكنت من انقاذ طفل آخر كان معهما "./انتهى

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