لجنة مشتركة للتحقيق في أسباب نفوق الأسماك بالديوانية

2021/08/15 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية بيئة الديوانية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في أسباب نفوق الأسماك بالنهر الثالث وهور الدلمج.وقالت مديرة بيئة الديوانية ساهرة خليل في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

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