الصحة النيابية توضح بشأن كارت التلقيح الجديد

2021/08/15 | 16:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت لجنة الصحة البرلمانية، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن كارت اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.وقال عضو اللجنة النائب جواد الموسوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لا صحة للمعلومات المنشورة حول وجود تعليمات معقدة من وزارة الصحة لترجمة كارت اللقاحات او مراجعات متكررة لتأييد كارت اللقاح الحالي او تبديله”.وأشار …

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