2021/08/15 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت ألمانيا، اليوم الأحد، أنها أغلقت سفارتها في كابل مع دخول مقاتلي “طالبان” العاصمة الأفغانية.وقالت الخارجية الألمانية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “الوضع الأمني (في أفغانستان) تدهور بشكل كبير.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا تغلق سفارتها في كابل وتدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان المركز الخبري الوطني.

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