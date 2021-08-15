الموقف الوبائي: اعداد الاصابات والوفيات مستقرة خلال 24 ساعة

2021/08/15 | 16:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 66 حالة في عموم محافظات البلاد.

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