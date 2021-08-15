2021/08/15 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أحبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عملية تفجير عبوتين ناسفتين لاستهداف أرتال الدعم اللوجيستي في محافظة الديوانية.

ظهرت المقالة إحباط إستهداف لأرتال الدعم اللوجيستي في الديوانية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط إستهداف لأرتال الدعم اللوجيستي في الديوانية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط إستهداف لأرتال الدعم اللوجيستي في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).