إنخفاض لإصابات كورونا في العراق

2021/08/15 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 7011 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 9379 حالة للشفاء و66 حالة وفاة جديدة في عموم العراق.وأشارت الى تلقي 87423 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة.

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