بالفيديو.. قتله وقطع جثته.. محافظ البصرة يؤكد لـNRT اعتقال المجرم

2021/08/15 | 16:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاحد، القاء القبض على شخص أقدم على قتل مواطن في المحافظة وتقطيع جثته، في احدى محافظات اقليم كوردستان.

وقال العيداني لـNRT عربية، اليوم (15 آب 2021)، إنه "التنسيق العالي بين محافظة البصرة والسلطات في اقليم كوردستان، أفضى الى اعتقال شخص أقدم على قتل مواطن في البصرة من قبل قوات الامن في محافظة اربيل وتسليمه الى الجهات الامنية المختصة في البصرة".

وأضاف، "تم اجراء كشف الدلالة في محل الحادث والمجرم اعترف بجريمته".

العيداني أكد ايضا، "تمكنا ايضا من اعتقال شخص آخر اقدم على جريمة قتل في البصرة في محافظة السليمانية في اقليم كوردستان".

وفي 23 من شهر تموز الماضي، عثرت قوة أمنية في محافظة البصرة، على جثة مقطعة داخل حقيبة سفر، في محافظة البصرة، حسبما كشف مصدر أمني.

وقال المصدر لـNRT عربية، (23 تموز 2021)، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة رجل مقطعة وموضوعة داخل حقيقة سفر قرب الطمر الصحي في منطقة القبلة بالبصرة".

وأضاف المصدر، أن "الجثة وجدت مقطوعة الرأس فضلا عن بقية الاجزاء الأخرى".

وأشار إلى أنه "تم الكشف على الجثة من قبل الأدلة الجنائية بغية اكمال الاجراءات والتوصل إلى خيوط الجريمة".

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