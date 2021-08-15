2021/08/15 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، اليوم الأحد، وضع اللمسات الخاصة بالمراكز الانتخابية لمحافظات البصرة، والديوانية، وواسط.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، إن “اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات تواصل اجتماعاتها برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، وحضور جميع أعضاء اللجنة، والجهات الساندة لها، لغرض تهيئة المناخات الآمنة والمناسبة لإجراء العملية الديمقراطية في البلاد، بدعم من قبل القائد العام للقوات المسلحة”.

وخصص اجتماع اليوم، “لوضع اللمسات الخاصة بالمراكز الانتخابية لمحافظات (البصرة، والديوانية، وواسط)”.

وناقش المجتمعون، بحسب البيان، “تقسيم المهام والواجبات والإشراف، فضلا عن عمل اللجان الفرعية من بينها الإدارية، والاستخبارية، والإعلامية، والأمنية، ومن المؤمل أن تكون هناك ممارسات عملية أولية حول إجراء الانتخابات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية الانتخابات تضع اللمسات الخاصة بالمراكز الانتخابية لـ3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية الانتخابات تضع اللمسات الخاصة بالمراكز الانتخابية لـ3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).