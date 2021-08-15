2021/08/15 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل 7011 اصابة بـ وباء كورونا و 9379 حالة شفاء اضافة الى وفاة 66 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 5 ساعات

التربية تعلن ضوابط التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي الجديد

منذ 20 ساعة

بالوثيقة..



التربية توضح بشأن امتحانات طلاب السادس الاعدادي

منذ 21 ساعة

تفاصيل الموقف الوبائي في الكرخ

منذ 22 ساعة

وصول أكثر من نصف مليون جرعة لقاح “فايزر” الى العراق

منذ 23 ساعة

الموارد المائية تفصح عن أسباب نفوق الاسماك في المصب العام

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 7610 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

إعادة عجلة تحمل مواد مخالفة للضوابط إلى الجانب السوري في القائم

منذ يومين

احباط محاولة تهريب حاويات تحتوي مواد ممنوعة من الاستيراد في ميناء أم قصر

منذ يومين

الصحة تسجل 9967 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

التربية: اعتماد البطاقة الموحدة او هوية الاحوال المدنية عند تقديم الطلبة على مدارس المتميزين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 7011 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 7011 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).