الموقف الوبائي: أكثر من 7 آلاف إصابة وعشرات الوفيات

2021/08/15 | 16:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر 1.77 مليون إصابة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 15 آب/أغسطس، وتضمن تسجيل 7011 إصابة، و66 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تماثل 9379 حالة إلى الشفاء بمعدل 89.9%.

وبلغ أعداد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس منذ انطلاق حملات التلقيح في عموم المحافظات العراقية ولغاية اليوم، 2558730 شخصًا.

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