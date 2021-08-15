الاستخبارات تحبط عملية لاستهداف ارتال التحالف الدولي في الديوانية

2021/08/15 | 16:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، إحباط عملية تفجير عبوتين ناسفتين لاستهداف ارتال الدعم اللوجيستي في محافظة الديوانية.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها من خلال المسح الميداني وتطهير الطرق وتأمين الحماية اللأزمة الى ارتال الدعم اللوجسي على الخط السريع، حيث تمكنت من احباط تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الديوانية بالتحديد قرب جسر النخلة ( قاطع الاسكان ) مربوطة على جهاز موبايل".

وأضافت، أنه "تم الاتصال بعمليات الشرطة وتوجهت مفرزة من قسم مكافحة المتفجرات ومعالجتها وتفجيرها عن بعد"، مشيرة إلى "تفتيش المكان بالكامل، والعثور أيضا على عبوة ناسفة أخرى، كانت على بعد ١٠ أمتار عن العبوة الأولى، جرى التعامل معها اصوليا دون حادث يذكر".

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