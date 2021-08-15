محتجون يغلقون طريقا في السليمانية احتجاجاً على أزمة المياه

2021/08/15 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اغلق عشرات المحتجين طريق "قرداغ تانجروا" في محافظة السليمانية بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على أزمة الانقطاع المستمر للمياه وتردي الخدمات في مناطقهم ./انتهى5

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