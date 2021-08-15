المانيا تغلق سفارتها في كابول

2021/08/15 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أغلقت ألمانيا سفارتها في العاصمة الافغانية كابول مع دخول مقاتلي حركة طالبان الى المدينة .وقالت الخارجية الألمانية ، في بيان صحفي اليوم الاحد ، ان " الوضع الأمني (في أفغانستان) تدهور بشكل كبير.السفارة الألمانية في كابول مغلقة اعتبارا من 15 آب ".وجددت دعوة المواطنين الالمان الى مغادرة افغانستان.وكانت الولايات المتحدة بدأت اخلاء موظفي سفارتها في كابول، في حين قالت الخارجية الروسية انها لا تخطط لاجلاء سفارتها من العاصمة الافغانية ./انتهى5

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