فائق الشيخ علي ينشر هاشتاك 'نريد وطن'.. ويرفقه بتعليق جديد!

2021/08/15 | 17:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السياسي العراقي، فائق الشيخ علي، الاحد، على شعار "نريد وطن" الذي ردده المتظاهرون منذ الاول من تشرين 2019.

وكتب الشيخ علي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (15 اب 2021)، "شعار #نريد_وطن

ماذا تقصد من رفعه؟ هل تنتظر أحدا كي يعطيك إياه؟ أم أنت الذي تأخذه؟

الأوطان لا تمنح منحة ولا تعطى عطاء..



بل تنتزع انتزاعا، تسترجع استرجاعا، تسترد استردادا.

ملاحظة:

بس تگول آني قائد (مو جندي) وراح أرجع الوطن..



يروح الوطن وميرجع!

صير جندي بابا حباب".

يذكر ان شعار (نريد وطن) يعتبر من أبرز وأول المطالب التي جسدتها تظاهرات انتفاضة تشرين في أهازيجها وهتافاتها، وأصل شعار نريد وطن هو مطلب لمواطن بسيط عاطل عن العمل صرخ في أحد المقابلات التلفزيونية الميدانية (عمي كلشي ما نريد بس نريد وطن)، فأصبحت صرخته شعارا مركزيا للتظاهرات التشرينية منذ الاول من تشرين 2019 للبحث عن الوطن المفقود، وفقا لناشطين.

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