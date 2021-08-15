أمير دولة قطر يتسلم دعوة من الكاظمي لحضور قمة الجوار

2021/08/15 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور قمة بغداد المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي.

وسلم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أمير دولة قطر الدعوة لحضور قمة الجوار، حيث أكد آل ثاني خلال اللقاء دعمه الكامل للقمة وتطلعه لنجاحها وتحقيق أهدافها المرسومة.

كما التقى الأعرجي في الدوحة بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات العراقية القطرية على المستويات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

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