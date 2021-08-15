2021/08/15 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من مروجي المخدرات في ثلاث محافظات.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ان “مفارزها القت القبض على 9 متهمين في كل من محافظة “البصرة، ميسان، واسط ” بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، ومادة الحشيشة المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي”.

واضافت انه “تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية “28 / 32 ” مخدرات” .

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