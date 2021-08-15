افغانستان.. الرئيس يقبل الاستقالة ويغادر البلاد

2021/08/15 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مصدر بالرئاسة الأفغانية، اليوم الأحد، إن الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا في الوقت نفسه أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد “شائعة”.

وقال المصدر في القصر الرئاسي: “الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة، وقال إنه لا احتمالية لاندلاع القتال في كابول لأن طالبان لا ترغب في عنف عادي”.

وأضاف أيضا أن الأنباء حول التوافق على تعيين جلالي كرئيس لحكومة مؤقتة ووصول الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان المحظورة في روسيا “مجرد شائعات”.

كما لفت المصدر بالقصر الرئاسي إلى أن الأزمة الحالية سوف تنتهي “خلال يومين أو ثلاثة أيام”.

بدورها، أكدت مصادر إعلام أفغانية أن الرئيس غادر البلاد.

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