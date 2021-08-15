2021/08/15 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف وزير النقل ناصر الشبلي، الاحد، عن دراسة لتخصيص اكثر من 500 مليون دولار لمشروع ميناء الفاو الكبير ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022.

وقال الشبلي في تصريح اوردته وكالة "بغداد اليوم" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تدرس المبلغ الذي ستدرجه ضمن موازنة 2022 لغرض المضي بأكمال ميناء الفاو الكبير في البصرة".

وأضاف أن "وزارة المالية بدأت بمناقشة الموازنة للعام المقبل مع الوزارات وستعمل على مناقشتها مع النقل لغرض تخصيص اموال كافية لميناء الفاو تغطي عمل السنة المقبلة"، موضحا أن "الوزارة ستخصص في كل سنة مبلغ مالي للميناء حتى اكتماله بأرصفته الخمسة بعد ثلاث سنوات تقريبا".

وللمشروع اهمية ستراتيجية للعراق عبر تحريك عجلة الملاحة البحرية، اذ ستكون منطقة الفاو المدينة الصناعية الاولى في الشرق الاوسط، فضلا عن تنشيط قطاع النقل في العراق، وتنويع طرق الاستيراد والتصدير.

ويبنى العراق أملا على كاسر الأمواج الغربي الكبير في ميناء الفاو في الإسهام في التنمية الاقتصادية للبلاد، بعد أن حصل مؤخرا على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره الأطول في العالم.

ويهدف كاسر الأمواج الذي يبلغ طوله 14.5 كيلومتر، في شمال الخليج العربي، إلى حماية السفن القادمة إلى العراق من الأمواج العاتية وسيؤدي هذا إلى تسهيل رحلات السفن المباشرة إلى ميناء الفاو الجديد الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه في عام 2024.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعتزم تخصيص 500 مليون دولار لمشروع ميناء الفاو في موازنة 2022) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعتزم تخصيص 500 مليون دولار لمشروع ميناء الفاو في موازنة 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).