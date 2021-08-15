العدل تكشف عن خطة للنزلاء في السجون

2021/08/15 | 17:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة العدل، اليوم الاحد، عن خطة للنزلاء في السجون العراقية تتضمن نظام تعليمي للحصول على شهادة البلكلوريوس.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي في حديث تلفزيوني، ان”الوزارة تسعى الى تأهيل الحدث قبل خروجه من السجن من اجل ان يكون عنصراً مندمجاً داخل المجتمع”، مضيفاً ان “هذا التأهيل سيكون من خلال الالتحاق بالدراسة، وايضا […]

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