2021/08/15 | 17:55 - المصدر: عين العراق

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الأحد 15 أغسطس 2021 | 05:53 مساءً | عدد القراءات : 4

موانئ البصرة تستقبل 4 سفن تجارية وناقلة نفط

استقبلت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، الاحد، اربع سفن تجارية بحمولات متنوعة وناقلة نفط على ارصفة مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي في البصرة.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان ان موانئ العراق من الشركات الأولى في العراق التي تدر موارد مالية يوميا الى الدولة مشيرا الى، توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي وأثرها الايجابي في زيادة اعداد السفن والناقلات القادمة الى الموانئ .

ولفت الفرطوسي في بيانه، الى ان ميناء ام قصر الشمالي استقبل السفينة ( ALSALMY/5 ) بحمولة 24 حاوية مع 453 سيارة بالاضافة الى حمولة متنوعة رست على رصيف رقم 21 والسفينة ( ALBIDDA ) بحمولة 229 رست على رصيف رقم 20 والسفينة ( ALHUSSIN ) بحمولة 95 حاوية رست على رصيف رقم 20 ، فيما استقبل ميناء ام قصر الجنوبي السفينة BOREAS VENTARE رست على رصيف رقم 1 بحمولة 40794 طن من مادة اولية لصناعة السكر وناقلة النفط ADENA على رصيف رقم 8 بحمولة المشتقات النفطية وجرت العمليات بالتنسيق والتعاون ببن الملاحة البحرية وادارة المينائين.

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