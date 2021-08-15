مصادر لـCNN: أشرف غني غادر أفغانستان

2021/08/15 | 17:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أفغاني كبير ومصدر دبلوماسي رفيع لشبكة CNN، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني غادر البلاد قبل ساعات قليلة.

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