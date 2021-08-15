متحدث طالبان:نريد انتقالاً سلمياً للسلطة في الأيام المقبلة

2021/08/15 | 17:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول-(أ ف ب) – صرّح أحد المتحدثين باسم حركة طالبان لشبكة “بي بي سي” الأحد، أن المتمردين يريدون تسلم السلطة في أفغانستان “في الأيام المقبلة” من خلال انتقال “سلمي”، بينما يحاصر مقاتلو الحركة العاصمة.وقال المتحدث سهيل شاهين الموجود في قطر ضمن وفد يجري مفاوضات مع الحكومة الأفغانية، “في الأيام المقبلة، نريد انتقالاً سلمياً” […]

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