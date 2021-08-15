الرئيس الأفغاني يغادر فجأة.. ونائبه يؤكد: لن أستسلم

2021/08/15 | 17:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة المصالحة الأفغانية، عبد الله عبد الله، الأحد، إن "الرئيس، أشرف غني، قد غادر البلاد"، وأنه بات "رئيس أفغانستان السابق"، فيما قال إن خروجه بهذه الطريقة "استهتار بحياة المواطن والأمن العام في كابل".

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