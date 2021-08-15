2021/08/15 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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طالبان تدعو قواتها لاقتحام كابول » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 17:49

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