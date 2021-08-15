دهم وتفتيش لمحطات الوقود المقفلة في لبنان

2021/08/15 | 18:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفذت وحدات الجيش اللبناني، الأحد، لليوم الثاني، عمليات دهم محطات الوقود المقفلة، بعد ساعات من انفجار هائل لخزان وقود شمالي البلاد، أثناء تجمع العشرات حوله للحصول على القليل من البنزين، مما أدى إلى مقتل 28 شخصا.

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ودهمت قوات من الجيش منطقة رأس بعلبك، حيث عمدت على إجبار اصحاب المحطات المقفلة، التي تخزن وقودا إلى فتح أبوابها أمام المواطنين، وفق ما نشر حساب الجيش على "تويتر".

وضبطت قوات الجيش 8 خزانات مخبأة تحت الأرض، بطريقة احترافية خلف منزل، في بلدة النبي عثمان -راس بعلبك تحتوي على حوالي 200 ألف لتر من مادة وقود الديزل، و130 ألف لتر من البنزين معدّة للتهريب وللبيع في السوق السوداء.

وقُتل 28 شخصاً على الأقلّ وأصيب نحو 80 آخرين بجروح من جراء انفجار خزان وقود في شمال لبنان، السبت، حيث أدت الكارثة الجديدة، التي حلّت على بلد يعاني منذ عامين من انهيار اقتصادي متسارع، إلى اشتداد الضغط على المستشفيات المرهقة أساساً، ما تطلب إجلاء جرحى عدة إلى دول أخرى.

الجيش يضبط ثمانية خزانات مخبأة تحت الارض بطريقة احترافية خلف منزل في بلدة النبي عثمان -راس بعلبك وتحتوي حوالى مئتي الف ليتر من مادة المازوت ومئة وثلاثين الف ليتر من البنزين معدّة للتهريب وللبيع في السوق السوداء.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/ZhJfkOSmk0

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 15, 2021

وأعلن الجيش اللبناني في بيان أنه "قرابة الساعة الثانية فجراً، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن غالبية الضحايا من الذين تجمعوا حول الخزان لتعبئة البنزين.

وكان الصليب الأحمر اللبناني أفاد في وقت سابق بمقتل 20 شخصاً وإصابة 79 آخرين بجروح من جراء الانفجار الذي وقع في بلدة التليل في منطقة عكار، الأكثر فقراً في لبنان.

كما لا يزال هناك مفقودون، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

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